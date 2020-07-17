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Головин и Митрюшкин полетели в Бельгию

13:36
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Сегодня «Монако» проведет товарищеский матч со своим фарм-клубом — бельгийским «Серкль Брюгге». Это первая игра монегасков в межсезонье.

В составе команды Роберта Морено сегодня утром в Брюгге отправились 25 человек. В их числе полузащитник Александр Головин и вратарь Антон Митрюшкин. Голкипер, как уже сообщал «СЭ», после ухода из «Сьона» стал свободным агентом и, возможно, заключит контракт с «Монако», который подыскивает еще одного вратаря. Конкуренты Митрюшкина — опытный Бенжамен Леком и Радослав Маецки, купленный зимой у «Легии».

Матч с «Серкль Брюгге» из-за травм пропустят Сеск Фабрегас и Стеван Йоветич. В их отсутствие получит шанс новичок Антони Мусаба. (Александр Бобров)

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