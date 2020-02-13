Головин дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек

В среду состоялось заседание дисциплинарного комитета ПФЛ Франции. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин дисквалифицирован на один матч, так как в минувшие выходные получил желтую карточку, которая стала для него третьей в последних 10 встречах. Санкция вступает в силу со вторника, 18 февраля.

Таким образом, Головин не сыграет против «Дижона» 22 февраля. В эти выходные в матче против «Монпелье» он сможет принять участие.