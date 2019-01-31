Гол Уориса спас "Нант" от поражения в матче с "Сент-Этьеном"

"Нант" на своем поле сыграл вничью с "Сент-Этьеном" в перенесенном матче 22-го тура чемпионата Франции (1:1). Реми Кабелла в начале второго тайма вывел гостей вперед, а экс-нападающий "Спартака" Маджид Уорис в концовке встречи сравнял счет.

Весь второй тайм команды играли десять на десять, так как в концовке первой половины Фабиу и экс-хавбек "Рубина" Янн М'Вила получили по красной карточке за словесную перепалку с оскорблениями.

Чемпионат Франции

Лига 1

22-й тур

"Нант" - "Сент-Этьен" - 1:1 (0:0)

Голы: Кабелла, 58 (0:1). Уорис, 70 (1:1).

"Нант": Дюпе, Фабиу да Силва, Траоре, Диегу Карлос, Крхин (Кватенг, 64), Туре, Боскилиа (Мутуссами, 80), Ронжье, Жиротто, Уорис, Кулибали.

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Суботич, Колодзейчак, Габриэл Силва, М`Вила, Кабелла, Амума (Норден, 76), Хазри, Монне-Паке (Роша Сантуш, 90+4), Диони (Салибюр, 83).

Предупреждения: Монне-Паке, 30. Диегу Карлос, 45. Кулибали, 82.

Удаления: М`Вила, 45+3. Фабиу да Силва, 45+3.

Судья: Шнайдер.

30 января. Нант. Стадион "Божуар".