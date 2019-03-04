Гол Балотелли помог "Марселю" обыграть "Сент-Этьен" в битве за 6 очков

"Марсель" обыграл "Сент-Этьен" в матче 27-го тура чемпионата Франции - 2:0. Счет на 12-й минуте открыл нападающий Марио Балотелли. Через 9 минут преимущество "южан" удвоил Флориан Товен с пенальти.

"Марсель" на одно очко обошел "Сент-Этьен" в турнирной таблице. Команда занимает 4-е место с 44-мя очками.

Чемпионат Франции

Лига 1

27-й тур

"Марсель" - "Сент-Этьен" - 2:0 (2:0)

Голы: Балотелли, 12 (1:0). Товен, 21 - с пенальти (2:0).

"Марсель": Манданда, Сакаи, Чалета-Цар, Товен, Сансон (Стротман, 86), Лопес, Сарр, Камара, Балотелли (Нжи, 79), Жермен (Луиз Густаву, 65), Окампос.

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши (Вада, 76), Перрен (Берич, 46), Суботич, Колодзейчак, Полома, М`Вила, Кабелла, Амума (Диони, 70), Хазри, Аит Беннассер.

Предупреждения: Сакаи, 5. Дебюши, 19. Сарр, 25. Хазри, 85.

Судья: Тюрпен.

3 марта. Марсель. Стадион "Велодром".