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Главный тренер «Монпелье»: «Монако» уязвим в защите, мы этим воспользовались»

6 октября 2019, 01:03
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Главный тренер «Монпелье» Мишель Тер-Закарян прокомментировал победу над «Монако» (3:1) в 9-м туре чемпионата Франции.

— Cерия прервана, — цитирует France football главного тренера. —  29 лет не могли выиграть дома у «Монако». Мы здорово сражались против прекрасной команды, которая в отличной форме. Предоставили им минимум возможностей. Они были уязвимы сзади, в защите, и мы хорошо этим воспользовались. У нас был хороший первый тайм, во втором очень неплохо действовали. В целом мы очень хорошо защищались, контролировали центр поля.

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