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Главный тренер «Монако»: «Команда сделала все, что я просил»

05:02
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Главный тренер «Монако» Роберт Морено прокомментировал поражение от «Сент-Этьена» (0:1) в матче 1/8 финала Кубка Франции.

— Наша игра стала лучше по сравнению с матчем против «Страсбура» (1:3), — цитирует Морено L'Equipe. — Команда сделала все, что я просил. Это футбол, были голевые моменты. Для меня этот матч по качеству лучше, чем в субботу. Очень доволен игроками, которые восстановились. Джемерсон не играл месяц. Рад и за Бадиашиле.

Теперь мне нужно выиграть матч. Это нормальная ситуация для тренера, мы должны работать.

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