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Ги Ру: «Я пережил грипп, который убил 100 тысяч человек. Но в моем возрасте подарков от коронавируса не ждешь»

12:09
Ги Ру. Фото L'Equipe
Ги Ру. Фото L'Equipe
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Известный французский тренер Ги Ру признался, что боится заразиться коронавирусом. 81-летний специалист рассказал, что уже переживал подобную эпидемию.

— В моих интересах избежать этого вируса, потому что я не в той возрастной категории, — цитирует So Foot Ру. — Я говорю себе, что это может меня миновать. В 1957 году я пережил азиатский грипп, который убил 100 тысяч человек. Но тогда не было телевизора, мы не считали погибших. Конечно, мне нужно каждый день прогуливаться. Но я пытаюсь всеми силами избежать заражения, потому что в моем возрасте от этого вируса подарков ждать не приходится.

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