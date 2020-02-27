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Герман Ткаченко считает, что следующий переход Головина будет не меньше, чем на 40 миллионов

15:05
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
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Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко оценил перспективы полузащитника «Монако» Александра Головина сменить клуб. Он считает, что трансферная стоимость 23-летнего россиянина должен составить около 40 миллионов евро. Контракт хавбека с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.

— Мы радуемся успехам Головина, он очень сильно выступает в чемпионате Франции. Уверен, что следующий переход будет большим.

— Насколько?

— Не меньше, чем на 40 миллионов евро. Может, 50-60, но для этого надо поднять игровую конкретику.

— В лигу повыше?

— В целом топ-5 — во Франции же есть «ПСЖ». (Отдел футбола)

Полностью интервью Германа Ткаченко читайте здесь

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