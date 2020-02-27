Герман Ткаченко считает, что следующий переход Головина будет не меньше, чем на 40 миллионов

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко оценил перспективы полузащитника «Монако» Александра Головина сменить клуб. Он считает, что трансферная стоимость 23-летнего россиянина должен составить около 40 миллионов евро. Контракт хавбека с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.

— Мы радуемся успехам Головина, он очень сильно выступает в чемпионате Франции. Уверен, что следующий переход будет большим.

— Насколько?

— Не меньше, чем на 40 миллионов евро. Может, 50-60, но для этого надо поднять игровую конкретику.

— В лигу повыше?

— В целом топ-5 — во Франции же есть «ПСЖ». (Отдел футбола)

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