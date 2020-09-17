Футболисты «ПСЖ» недовольны Тухелем. Им не нравится тактика и симпатия тренера к латиноамериканцам

Футболисты «ПСЖ» недовольны главным тренером команды Томасом Тухелем, сообщает RMC Sport.

По информации источника, игроки недовольны стилем игры команды. Сообщается, что футболисты шутят между собой, называя план команды на игру: «Отдай мяч Неймару».

Источник приводит слова одного из футболистов на правах анонимности: «Мы играем без тактики, без идей. В матче с «Марселем» («ПСЖ» уступил 0:1) мы чувствовали, что тренерский штаб не контролирует ситуацию, словно там не могли ничего изменить».

Сообщается, что некоторым французским игрокам кажется, что Тухель лучше относится к латиноамериканцам, списывая их поведение на эмоциональность. Кроме того, недовольство у футболистов вызывает то, что Маркиньос играет на позиции опорного полузащитника, а нападающий Мауро Икарди получает мало игрового времени.

«ПСЖ» неудачно стартовал в чемпионате Франции-2020/21, проиграв в двух матчах из трех.