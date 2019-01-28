Франсеск Фабрегас: "Отъезд Анри из "Монако" – это жизнь"

Полузащитник "Монако" Франсеск Фабрегас дал комментарий в преддверии первого полуфинального матча Кубка лиги против "Генгама"​, собщает официальный сайт монегасков.

– Отъезд Тьерри Анри – это футбол, это жизнь. Теперь футболисты должны бороться за клуб и за наших болельщиков. Сейчас это очень важно. Сегодня я играю за "Монако", помогаю команде и ее новому тренеру.

Я думаю, что Леонарду Жардим поделится своим опытом, своими идеями и своим спокойствием с игроками. Он добился хороших результатов с "Монако" в прошлом.

У меня была беседа с Жардимом. Он может рассчитывать на меня на 100 процентов. Моя единственная цель – сделать все возможное, чтобы помочь команде исправить ситуацию. Я профессионал, и это то, что я хочу продемонстрировать здесь, – приводит слова Фабрегаса пресс-служба монегасков.

"Генгам" – "Монако": первый матч 1/2 Кубка лиги, онлайн-трансляция, 29 января, начало – 23.05 (мск).