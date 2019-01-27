Франк Пасси: "Монако" все время ошибается, и это нас убивает"

Тренер "Монако" Франк Пасси прокомментировал поражение от "Дижона" (0:2) в матче чемпионата Франции. Пасси временно возглавил монегасков после отставки Тьерри Анри и перед возвращением Леонарду Жардима.

– Анализ прост. У нас были первые два голевых момента. Если бы мы их реализовали, то, вероятно, выиграли бы, – цитирует AFP Пасси. – У нас были возможности. Как и в последних четырех или пяти матчах. Но мы все время ошибаемся, и это нас убивает. Мы позволяем сопернику выйти вперед, а потом догоняем, что сложнее. Когда смотрим на таблицу, возникают психологические проблемы. У нас хорошие игроки, но нужен толчок. Думаю, "Монако" справится с ситуацией.