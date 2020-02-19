Французский футболист отстранен на 5 лет за укус соперника ниже пояса

Футболист любительского французского клуба «Сотрих» дисквалифицирован на 5 лет за укус соперника за пенис, сообщает AFP. 17 ноября во время матча между «Сотрихом» и «Тервиллем» в пятой французской лиге на поле произошла массовая драка.

В ходе нее игрок «Сотриха» укусил соперника за пенис, после чего тому пришлось наложить 10 швов. При этом сам пострадавший также был дисквалифицирован на 6 месяцев.