Форма "Монако" признана лучшей в сезоне-2019/20 по версии журнала L'Equipe

Французский журнал L'Equipe опубликовал результаты голосования за лучшую форму в чемпионате Франции сезона-2019/20. "Монако" заняло первое место.

На второй строчке расположилось "Анже". Третье – у "Ниццы". Чемпион сезона-2018/19 и обладатель Суперкубка-2019 "ПСЖ" занял пятое место в голосовании. Худший комплект у "Дижона".

Полный рейтинг форм команд лиги 1 выглядит следующим образом:

1. "Монако"

2. "Анже"

3. "Ницца"

4. "Ренн"

5. "ПСЖ"

6. "Ним"

7. "Амьен"

8. "Нант"

9. "Страсбур"

10. "Сент-Этьен"

11. "Метц"

12. "Лион"

13. "Бордо"

14. "Монпелье"

15. "Тулуза"

16. "Лилль"

17. "Реймс"

18. "Марсель"

19. "Брест"

20. "Дижон"

Отметим, что за монегасков выступает российский хавбек Александр Головин.

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