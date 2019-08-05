Форма "Монако" признана лучшей в сезоне-2019/20 по версии журнала L'Equipe

Французский журнал L'Equipe опубликовал результаты голосования за лучшую форму в чемпионате Франции сезона-2019/20. "Монако" заняло первое место.
На второй строчке расположилось "Анже". Третье – у "Ниццы". Чемпион сезона-2018/19 и обладатель Суперкубка-2019 "ПСЖ" занял пятое место в голосовании. Худший комплект у "Дижона".
Полный рейтинг форм команд лиги 1 выглядит следующим образом:
1. "Монако"
2. "Анже"
3. "Ницца"
4. "Ренн"
5. "ПСЖ"
6. "Ним"
7. "Амьен"
8. "Нант"
9. "Страсбур"
10. "Сент-Этьен"
11. "Метц"
12. "Лион"
13. "Бордо"
14. "Монпелье"
15. "Тулуза"
16. "Лилль"
17. "Реймс"
18. "Марсель"
19. "Брест"
20. "Дижон"
Отметим, что за монегасков выступает российский хавбек Александр Головин.
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