"Фламенго" предложил контракт Балотелли

Нападающий Марио Балотелли может продолжить карьеру в Бразилии. "Фламенго" предложил контракт 28-летнему итальянцу, сообщает Globo Esporte.

"Это отличный игрок, и мы общались с ним. Марио проявил интерес к игре за "Фламенго", но пока ничего не решено. Нам предстоит решить еще очень много вопросов", – добавил президент бразильского клуба Родолфо Ландим.

Сейчас нападающий находится в статусе свободного агента. В сезоне-2018/19 Балотелли выступал за "Ниццу" и "Марсель". За "Ниццу" он сыграл 10 матчей и отдал одну голевую передачу, а в составе "Марселя" Балотелли провел 15 встреч, в которых забил 8 мячей.