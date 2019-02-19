Фанаты "ПСЖ" разглядели, что изучал Мбаппе в телефоне. И были в ярости

Болельщики "ПСЖ" смогли разглядеть, что изучал нападающий клуба Кильян Мбаппе в своем мобильном телефоне. На одном из снимков он был запечатлен в аэропорту с телефоном, на котором была открыта страница издания Bleacher Report с ближайшими матчами "Барселоны".

Это вызвало недовольство парижских фанатов - ранее в СМИ уже появлялась информация о его возможном переходе в каталонский клуб.

Мбаппе перешел в "ПСЖ" из "Монако" в 2017 году на правах аренды с последующим выкупом за 180 миллионов евро (второй по величине трансфер в истории футбола). В нынешнем сезоне на его счету 24 гола в 29 матчах во всех турнирах.