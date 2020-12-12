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Фабрегас не поможет «Монако» в матче с «Марселем»

02:10

Полузащитник «Монако» Секс Фабрегас пропустит матч 14-го тура чемпионата Франции против «Марселя». 33-летний испанец не попал в заявку на игру.

Матч состоится в субботу, 12 декабря. Начало — 19.00 по московскому времени.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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