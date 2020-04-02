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Фабрегас назвал лучших тренеров в карьере. Гвардьолы нет в списке

12:13
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Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас назвал лучших тренеров в своей карьере. Ранее он выступал за «Арсенал», «Барселону» и «Челси».

— У меня были лучшие тренеры в мире, поэтому я не могу жаловаться. Кто был лучше всех? Венгер и Моуриньо, — приводит слова испанца Goal.

Он не назвал Хосепа Гвардьолу, под руководством которого работал в «Барселоне». В составе каталонцев он становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка (дважды) страны, также выигрывал Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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