Эррера рассказал, что Кавани хочет выступать в Испании

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера рассказал, что его партнер по команде, нападающий Эдинсон Кавани планирует перейти в команду из чемпионата Испании.

— Знаю, что Кавани хочет поиграть в ла лиге, — приводит Marca слова Эрреры. — Ему нравится этот чемпионат, Эдинсон часто спрашивал у меня о жизни в Испании. Впрочем, мы уже давно не обсуждали эту тему.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе Кавани в «Атлетико». Контракт 33-летнего уругвайца с «ПСЖ» действует до конца июня 2020 года.