Эммануэль Пети объяснил провал Анри в "Монако"

Чемпион мира с составе сборной Франции, экс-полузащитник "Арсенала"Эмманюэль Пети поделился мнением о причинах неудачи бывшего одноклубника Тьерри Анри в "Монако".

– Тьерри был потрясающим игроком, – цитирует Mirror Пети. – Все знают, что он делал на поле. Теперь хочет стать тренером, и его первая работа в "Монако" не удалась. Думаю, что он все еще футболист в своей голове. Вы должны изменить менталитет, не можете сохранять мышление игрока, если хотите стать тренером.

То, как вы разговариваете с игроками и контролируете тренировки, очень важно. Даже если это ваша первая работа, футболисты будут обращать внимание. Тьерри был потрясающим игроком, надеюсь, что он достигнет того же уровня в качестве тренера.

Говорил ему в "Арсенале": "Каждый раз, когда забиваешь гол, ты должен быть скромнее и стараться поддерживать связь с фанатами, а не жить в своем собственном мире". Ему это не понравилось.

Он пользовался огромным уважением в Англии, но во Франции не имеет такой же образ, особенно после того, что случилось с Ирландией.