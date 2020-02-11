Эмери рассказал об отношениях с президентом «ПСЖ» и приходе в команду Неймара

Бывший главный тренер «Арсенала» и «ПСЖ» Унаи Эмери признался, что президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи всегда поддерживал его.

— Я всегда чувствовал поддержку президента в «ПСЖ», — рассказал в интервью France Football Эмери. — Например, когда мы подписывали Неймара, Аль-Хелаифи объяснил мне, что я должен создать команду вокруг Неймара. С таким хорошим игроком вам не нужно говорить ему, что он должен адаптироваться к команде. Вы должны сделать команду для него.