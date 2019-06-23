Эдинсон Кавани: "Неймар переживает непростое время"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани пожелал одноклубнику Неймару скорейшего выздоровления. Бразилец из-за травмы пропускает Кубок Америки.

– Я говорил с Неймаром о его ситуации, когда он был во Франции, – цитирует Le Figaro Кавани. – Но во время Кубка Америки мы не общались. Он сейчас переживает непростое время. С его травмой. Я сказал ему, чтобы сохранял спокойствие и делал что должен. Это все тяжело для него. Но у него есть характер, чтобы справиться. Надеюсь, что он восстановится как можно скорее. Я желаю ему всего наилучшего. Он должен пройти все это и оставить позади.