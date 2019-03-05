Джанлуиджи Буффон: "У меня было предложение от "Манчестер Сити", но тогда я остался в "Ювентусе"

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон отметил, что у него было несколько предложений от клубов из Манчестера во время выступлений в Италии. Вратарь ранее выступал за "Парму" и "Ювентус".

- Когда я был совсем юным и играл за "Парму", Фергюсон следил за мной. Он отправлял скаутов, чтобы наблюдать за моей игрой, - приводит Goal слова Буффона. - Но тогда я не хотел уходить из "Пармы".

Позже у меня было серьезное предложение от "Сити", кода они только начали строить команду. Они хотели, чтобы я стал первым трансфером, но тогда я остался в "Ювентусе".