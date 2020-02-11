ДЮСШ Головина направила в РФС запрос о выплатах из «Монако»

Директор детской спортивной школы футбола в Осинниках Александр Ильс прокомментировал ситуацию с выплатами за своего воспитанника Александра Головина. Игрок учился в заведении с 2008 по 2012 год. Головин летом 2018 года перешел из ЦСКА в «Монако» за 30 миллионов евро. Школе полагаются проценты с трансфера.

— Документы пришли в ДЮСШ Осинники в 2018 году, — цитирует Championat Ильса. — О том, что «Монако» должен выплатить нам какие-то деньги, мы сами, если честно, не знали. Головин в то время занимался у нашего тренера. Город маленький, всех юридических нюансов не знаем. Но зарегистрирован Саша был у нас.

Вчера или позавчера мы направили запрос в РФС о выплатах за Александра Головина. Запрос был оформлен через федерацию футбола Кемеровской области.

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев ранее пообещал уточнить, получила ли первая школа Александра Головина в Калтане положенные ей выплаты.