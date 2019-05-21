Дюгарри раскритиковал Мбаппе за слова про ответственность

Бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе. В воскресенье на церемонии награждения лучших игроков сезона 20-летний француз заявил, что настало время взять на себя больше ответственности. Общественность подумала, что игрок намекает на смену клуба.

– Я не понимаю, что значит иметь больше ответственности, – цитирует RMC Дюгарри. – В 1/8 финала против "Манчестер Юнайтед" у Мбаппе была ответственность, он не справился... Это отстой, мне противно.

Мбаппе дал понять, что уйдет из "ПСЖ"?