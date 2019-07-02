Доставка еды стала титульным спонсором "Марселя"

"Марсель" объявил, что в новом сезоне на футболках будет изображен логотип платформы по доставке еды Uber Eats, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что в сезонах-2020/21 и 2021/22 чемпионат Франции также будет называться в честь этого доставщика еды Ligue 1 Uber Eats.

Стоит отметить, что владелец "Марселя" Жан-Анри Эйро на пресс-конференции отказался отвечать журналистам на вопросы по поводу игроков. Представители СМИ хотели прояснить ситуацию с Адилем Рами, который был отстранен от тренировок, а также Бубакаром Камара, который может покинуть клуб.

Dimitri Payet’s face is priceless as Marseille unveil Uber Eats shirt partnership. pic.twitter.com/wLrpOUcYDF — Get French Football News (@GFFN) 1 июля 2019 г.

Чемпионат Франции будет называться в честь доставки еды