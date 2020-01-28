«Дижон» и «Ренн» пробились в 1/4 финала Кубка Франции

Завершились два матча 1/4 финала Кубка Франции.

«Ренн» в дополнительное время обыграл «Анже» (5:4). В составе победителей дубль сделал М`Бай Ньянг. «Дижон» также в дополнительное время переиграл «Лимоне» (2:1). Решающий гол на 120+1-й минуте забил Стефи Мавидиди.

Соперники «Ренна» и «Дижона» по 1/4 финала станут известны позднее.

Кубок Франции

1/8 финала

«Лимоне» — «Дижон» — 1:2 д.в. (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Бузит, 49 (1:0). Кадис, 54 (1:1). Мавидиди, 120+1 (1:2).

«Дижон»: Рунарссон, Лотоа, Мендиль, Кулибали, Нгуямса, Бальмон (Мавидиди, 57), Саммаритано, Амальфитано, Марье (Ндонг, 97), Сумаре (Бальде, 66), Кадис.

Предупреждения: Лотоа, 54. Мендиль, 56. Кулибали, 59.

Судья: Абед.

28 января. Лион. Стадион Тренировочный центр «Лиона».

«Анже» — «Ренн» — 4:5 д.в. (0:2, 3:1, 1:2)

Голы: Леа Силики, 37 (0:1). Ньянг, 42 (0:2). Тиуб, 52 (1:2). Ньянг, 61 — с пенальти (1:3). Тиуб, 85 (2:3). Баокен, 89 — с пенальти (3:3). Гбохо, 101 (3:4). Перейра Лаж, 105+1 (4:4). Желен, 110 (4:5).

«Анже»: Петкович, Бамба, Павлович, Тома, Мансо (Пелланар, 96), Фюльжини (Капель, 73), Сантамария, Бобишон (Мангани, 46), Перейра Лаж, Баокен, Нинга (Тиуб, 46).

«Ренн»: Менди, Да Силва, Траоре, Желен, Мауасса, Буриго (Камавинга, 71), Леа Силики (Гренье, 58. Гнаньон, 81), Гбохо, Ньянг (Юну, 94), Дель Кастильо, Тэ.

Предупреждения: Мауасса, 31. Петкович, 39. Да Силва, 39. Фюльжини, 60. Дель Кастильо, 66. Гренье, 72. Гнаньон, 88. Тиуб, 100.

Судья: Леонар.

28 января. Анже. Стадион «Раймон Копа».