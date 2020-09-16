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Дисциплинарный комитет LFP открыл дело по расизму в отношении Неймара и плевку Ди Марии

16 сентября 2020, 23:32
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Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) открыл дела по еще двум эпизодам матча третьего тура лиги 1 «ПСЖ» — «Марсель» (0:1).

Сообщается, что будут расследованы утверждения форварда «ПСЖ» Неймара, что защитник «Марселя» Альваро Гонсалес оскорблял его по расовому признаку. Сам игрок «Олимпика» это отрицает.

Кроме того, будет проведено разбирательство еще одного эпизода. Другой футболист парижан Анхель Ди Мария подозревается в том, что он плюнул в Гонсалеса.

Ранее несколько игроков обеих команд, в том числе Неймар, получили дисквалификации за стычку в конце игры.

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