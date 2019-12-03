Дидье Дрогба: «Сказал Мбаппе, что он должен получить 4 «Золотых мяча»

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба, который является послом «Золотого мяча», заявил, что форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе должен выиграть награду четыре раза.

— Я поймал взгляд Кильяна, когда были вынесены шесть «Золотых мячей» Месси, я подмигнул ему, — приводятся слова Дрогба в Twitter Get French Football News. — Сказал ему, что он должен получить четыре награды. Увидеть их — вызов для такого игрока, как он.

Лионель Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча»!