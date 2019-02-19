Дидье Дешам: "Сборная объединила французов прошлым летом"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подчеркнул, что работа в национальной команде является для него большой честью. Накануне сборная Франции была названа командой года по версии Мировой академии спорта Laureus. Награду на торжественной церемонии получил Дешам.

- То, что я являюсь частью сборной Франции, дает мне редкую возможность приносить радость французам, - сказал Дешам в торжественной речи. - Мы невероятно гордимся тем, что дали им столько счастья прошлым летом, что объединили их.