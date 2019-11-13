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Дидье Дешам: «Лилиан Тюрам не просит приглашать сына в сборную»

00:52
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался, что следит за игрой форварда «Боруссии» Маркуса Тюрама. Также он добавил, что отец игрока, которым является чемпион мира-1998 Лилиан Тюрам, не просит приглашать сына в национальную команду.

— Маркус Тюрам — один из наших игроков, — цитирует RMC Дешама. — Даже если бы его папу не звали Лилиан, мы бы следили за его игрой. Лилиан не просит смотреть за его сыном, мы про это не говорили.

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