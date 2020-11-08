Ди Мария заявил, что хочет завершить европейскую карьеру в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария заявил о желании завершить европейскую карьеру в парижском клубе.

— Я хочу завершить карьеру в Европе здесь, в Париже, но все зависит не только от меня, — приводит Goal.com слова Ди Марии. — Я доволен своей нынешней формой. Я чувствую, что в «ПСЖ» все чувствуют привязанность ко мне, поэтому стараюсь играть на пределе возможностей.

Ди Мария выступает за «ПСЖ» с 2015 года. В сезоне-2020/21 на счету 32-летнего аргентинца 4 гола и 3 результативных передачи в 8 матчах.