Ди Мария и Неймар вернулись в состав «ПСЖ» после заражения коронавирусом

«ПСЖ» объявил состав на матч 3-го тура чемпионата Франции против «Марселя». С первых минут на поле появятся Анхель ди Мария и Неймар. Оба футболиста переболели коронавирусом, и игра станет для них первой после болезни. Три футболиста парижан — Мауро Икарди, Маркиньюс и Кильян Мбаппе — находятся на карантине из-за коронавируса.

Полностью стартовый состав парижан выглядит следующим образом: Рико, Флоренци, Керер, Кимпембе, Бернат, Гей, Верратти, Эррера, Сарабья, ди Мария, Неймар.

Для Неймара и ди Марии игра стала первой после финала Лиги чемпионов (0:1 с «Баварией»), также в составе дебютировал новичок парижан Алессандро Флоренци.