Международная федерация футбольной истории и статистики определила лучшего тренера 2020 года среди наставников национальных сборных, сообщил официальный сайт IFFHS.

Тренер сборной Франции Дидье Дешам набрал 100 очков, лишь на 5 баллов опередив своего коллегу из сборной Бельгии Роберто Мартинеса. Третьим стал Луис Энрике (Испания).

Дешам — четвертый французский тренер после, который заслужил этот приз, и четвертый же, кому удалось его выиграть более одного раза (первый раз — в 2018 году).

Ранее сообщалось, что лучшим клубным тренером IFFHS признала Ханса Флика из «Баварии».