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Дешам — лучший тренер сборной в 2020 году по версии IFFHS

8 декабря 2020, 18:56
Дидье Дешам. Фото Reuters
Дидье Дешам. Фото Reuters
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Международная федерация футбольной истории и статистики определила лучшего тренера 2020 года среди наставников национальных сборных, сообщил официальный сайт IFFHS.

Тренер сборной Франции Дидье Дешам набрал 100 очков, лишь на 5 баллов опередив своего коллегу из сборной Бельгии Роберто Мартинеса. Третьим стал Луис Энрике (Испания).

Дешам — четвертый французский тренер после, который заслужил этот приз, и четвертый же, кому удалось его выиграть более одного раза (первый раз — в 2018 году).

Ранее сообщалось, что лучшим клубным тренером IFFHS признала Ханса Флика из «Баварии».

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