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Новости   //    Футбол   //    Франция

Депай может пропустить игру с «ПСЖ»

03:02

Участие нападающего «Лиона» Мемфиса Депая в матче 14-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» под вопросом, сообщает Canal+. Игра состоится в воскресенье, 13 декабря. Начало — 23.00 по московскому времени.

В этом сезоне 26-летний голландец принял участие в 13 матчах, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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