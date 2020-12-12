Депай может пропустить игру с «ПСЖ»
Участие нападающего «Лиона» Мемфиса Депая в матче 14-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» под вопросом, сообщает Canal+. Игра состоится в воскресенье, 13 декабря. Начало — 23.00 по московскому времени.
В этом сезоне 26-летний голландец принял участие в 13 матчах, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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