Де Лигта не будет в "ПСЖ"

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо рассказал о возможном переходе в клуб защитника "Аякса" Маттейса де Лигта. По его словам, клуб не может потратить на футболиста 200 миллионов евро.

– Что касается де Лигта, то нет. Он не перейдет в "ПСЖ", – приводит слова Леонардо Le Parisien. - Хотя такая возможность существовала. Он отличный футболист. Однако для нас это не лучшее время, чтобы делать такое солидное вложение. Нам нужно успокоиться. У нас нет конверта с 200 миллионами евро, которые можно было бы так потратить.