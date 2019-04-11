Дани Алвес: "ПСЖ" стоит прислушиваться к тому, что я говорю"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес считает, что игроки клуба должны больше прислушиваться к нему как к одному из самых опытных в команде. Также он поддержал форварда парижан Неймара.

- Не хочу возвышать себя, но я знаю, как побеждать и знаю, как проигрывать. Когда я говорю что-то, к этому следует прислушаться. И не потому, что я знаю больше остальных, а потому, что я проходил через это. Возможно, стоит слушать того, кто это проходил и основывается на своем опыте. Я выиграл все и знаю, что я испытал и узнал.

Неймар окружен игроками, которые его не понимают. Он один из тех футболистов, которые всегда должны быть на поле, потому что он дает то, чего у вас нет. Вы даете ему мяч, и он знает, что с ним делать. Ради Неймара люди приходят на стадион.