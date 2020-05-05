Четырехкратный чемпион НБА Тони Паркер подтвердил, что станет президентом «Лиона» в 2023 году

Бывший разыгрывающий сборной Франции и «Сан-Антонио», четырехкратный чемпион НБА и чемпион Европы Тони Паркер подтвердил, что станет президентом футбольного «Лиона» в 2023 году, после того, как нынешний президент клуба, Жан-Мишель Олас, покинет свой пост в 2023 году.

— Это правда, и это — огромная честь для меня, — цитирует The Undefeated. — Никогда не думал, что со мной случится что-то подобное. Это прекрасная возможность. «Лион» — команда, которая входит в 50 лучших в мире. У этого клуба прекрасная инфраструктура и большой бюджет. Здесь есть отличные возможности получить один из лучших продуктов.

Тони Паркер уже является президентом французского баскетбольного «АСВЕЛа».