Чемпионат Франции может возобновиться в середине июня

Президент профсоюза Лиги 1 Бернардо Каяццо считает, что чемпионат Франции возобновится не раньше 15 июня.

— Необходимо завершить чемпионат любой ценой, даже если это означает его окончание в июле-августе и следом начало следующего сезона, — приводит слова Аяццо Goal. — Все клубы теряют около 250 миллионов евро в месяц, и мы не можем играть, пока кривая не изменится. То есть в июле-августе, в лучшем случае 15 июня.

Я очень, очень, очень переживаю за все клубы. Без государственной помощи в течение шести месяцев половина профессиональных клубов обанкротится. Топ-5 лиг Европы уже потеряли четыре миллиарда евро, а чемпионат Франции — 500-600 миллионов.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 328 275 человек. Умерших — 14 366, выздоровевших — 95 656. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.