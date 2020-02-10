Васильев уточнит, получила ли школа Головина в Калтане деньги от его трансфера

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев на встрече в клубе Sport Connect сказал, что уточнит, получила ли первая школа Александра Головина в Калтане положенные ей выплаты за переход из ЦСКА во французский клуб.

На встрече была представлено исследование о футбольности разных регионов России и в качестве иллюстрации к одному из слайдов показано фото стадиона в Калтане, находящегося в плачевном состоянии.

Один из участников встречи во время дискуссии вспомнил это фото и заметил, что, по его подсчетам, первая школа Головина должна была получить 0,75 процента от суммы трансфера — это порядка 225 тысяч евро. Он также напомнил, что в интервью Евгению Савину первый тренер Головина сказал, что денег он не получил.

Впрочем, присутствовавший на встрече технический директор РФС Андрей Власов заметил, что по существующему регламенту тренеры в этих случаях должны сами обращаться с соответствующим запросом — пока в базе данных союза в паспорте футболиста есть только воспитавшие его школы.

— Вы меня ввели в легкий ступор этой информацией, — сказал Васильев. — Могу сказать точно, что «Монако» всегда платил все необходимые деньги, в том числе солидарные выплаты, никаких долгов у нас не было. Я обязательно выясню этот вопрос. (Дмитрий Гирин)