Бывший полузащитник «Зенита» Молло вернулся во Францию

Бывший полузащитник «Зенита» и «Крыльев Советов» Йоан Молло перешел в «Орлеан». 30-летний француз, права на которого принадлежат «Панатинаикосу», будет выступать за клуб из лиги 2 до конца нынешнего сезона на правах аренды, сообщает официальный сайт французской команды.

Молло перешел в «Панатинаикос» минувшим летом на правах свободного агента. За греческий клуб он провел 6 матчей в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Молло на протяжении нескольких сезонов выступал за «Крылья Советов» и «Зенит». Всего в премьер-лиге хавбек сыграл 49 матчей, в который отличился 6 голами и 11 передачами.