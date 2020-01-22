Бывший игрок «Зенита» напугал змеей Неймара. Смешное видео из раздевалки «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес опубликовал в своем Instagram сторис из раздевалки парижан. Бывший хавбек «Зенита» подложил игрушечную змею в шкафчик нападающего Неймара и записал на видео реакцию бразильца.

Неймар после того, как открыл дверь своего шкафчика, выругался и отошел от места, где увидел змею. Затем форвард посмеялся вместе с одноклубниками над розыгрышем.

В текущем сезоне Паредес провел 18 игр за «ПСЖ» и забил один гол. 25-летний аргентинец выступал за «Зенит» с 2017 по 2019.