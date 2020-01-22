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Бывший игрок «Зенита» напугал змеей Неймара. Смешное видео из раздевалки «ПСЖ»

22 января 2020, 13:37
Леандро Паредес. Фото instagram.com
Леандро Паредес. Фото instagram.com
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Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес опубликовал в своем Instagram сторис из раздевалки парижан. Бывший хавбек «Зенита» подложил игрушечную змею в шкафчик нападающего Неймара и записал на видео реакцию бразильца.

Неймар после того, как открыл дверь своего шкафчика, выругался и отошел от места, где увидел змею. Затем форвард посмеялся вместе с одноклубниками над розыгрышем.

В текущем сезоне Паредес провел 18 игр за «ПСЖ» и забил один гол. 25-летний аргентинец выступал за «Зенит» с 2017 по 2019.

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