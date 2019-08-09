Бюджет "ПСЖ" на сезон больше, чем у "Лиона" и "Монако" вместе взятых

Издание L'Equipe опубликовало бюджеты клубов лиги 1 на сезон-2019/20. С огромным отрывом лидирует действующий чемпион Франции "ПСЖ". Его бюджет составил 637 миллионов евро.

Второе место занимает "Лион" - его бюджет в два раза меньше, чем у парижан: 310 миллионов. В тройку также вошел "Монако" (220 миллионов), цвета которого защищает хавбек сборной России Александр Головин.

Четвертым идет "Лилль", бюджет которого почти в два раза меньше, чем у монегасков - 120 миллионов. Далее места распределились следующим образом: "Марсель" (110), "Сент-Этьен" (100), "Нант", "Бордо" (по 70), "Ренн" (65), "Ницца" (50), "Реймс" (45), "Страсбур" (43), "Метц", "Монпелье" (по 40), "Дижон" (38), "Тулуза" (35), "Анже" (32), "Амьен", "Брест" (30), "Ним" (27).