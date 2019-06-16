Буффон намекнул на завершение карьеры

41-летний вратарь Джанлуиджи Буффон, который ранее заявил об уходе из "ПСЖ", рассказал о том, что еще не определился с продолжением карьеры, информирует Corriere dello Sport.

– Сейчас я точно так же, как прошлым летом, нахожусь в необычайном состоянии покоя, в состоянии полного расслабления, когда все открыто для меня, и все это может закончиться через 12 месяцев или через 15 дней.

Безусловно, опыт в Париже был исключительным во всех отношениях. У него был только один минус: он отнял у моей жены и детей время, но у меня будет время наверстать упущенное, – приводит слова Буффона Corriere dello Sport.

В прошедшем сезоне Буффон провел 25 матчей за "ПСЖ" и пропустил 25 голов. Портал transfermarkt.de оценивает вратаря в один миллион евро.

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