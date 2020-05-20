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«Брест» продлил контракт с голкипером Ларсоннье

02:17
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Голкипер Готье Ларсоннье продлил контракт с «Брестом». Новое соглашение с 23-летним французом рассчитано до 2023 года.

В этом сезоне Ларсоннье сыграл в 28 матчах, пропустил 36 голов при 7 сухих встречах.

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