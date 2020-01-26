«Бордо» победил «Нант», прервав серию поражений

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Бордо» на выезде обыграл «Нант» со счетом 1:0. Эта победа позволила «Бордо» прервать серию из поражений в четырех турах кряду.

Чемпионат Франции. Лига 1

21-й тур

«Нант» — «Бордо» — 0:1 (0:0)

Гол: Бриан, 86.

«Нант»: Лафон, Аппиа, Траоре, Крхин, Абед (Бамба, 88), Туре, Блас, Жиротто, Луза, Саймон, Эмон (Басила, 56).

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Бенито, Кватенг (Мексер, 46), Паблу, Отавиу (Тшуамени, 63), Башич, Бриан, Де Превиль (Адли, 76), Хван Ый Джо, Уден.

Предупреждения: Жиротто, 17. Де Превиль, 26. Абед, 31. Отавиу, 60.

Удаление: Жиротто, 54.

Судья: Абед (Франция).

26 января. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».