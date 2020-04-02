«Бордо» отдаст клубный автобус на борьбу с коронавирусом

«Бордо» на официальном сайте объявил, что предоставит клубный автобус местным медицинским работникам. 18 добровольцев на нем отправятся из Новой Аквитании в больницу в Мюлузе, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Переезд на поезде затруднен из-за сокращения железнодорожных маршрутов.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 926 тысяч человек. Умерших — 46 413, выздоровевших — 193 031. По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется