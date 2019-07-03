"Бордо" эффектным роликом презентовал форму на новый сезон. Видео

"Бордо" презентовал новые комплекты формы на сезон-2019/20. В качестве презентации был использован видеоролик с названием "Шум Бордо". В клипе под французский реп парни и девушки бегут по городу, забегают на стадион команды и выходят на поле.

Стоит отметить, что третий комплект остался от прошлого сезона. Экипировка красного цвета выполнена в дизайне времен выступлений Зинедина Зидана за жирондинцев.

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