"Без него вы ничего не выиграете, ублюдки". Сестра Неймара жестко ответила фанатам "ПСЖ"

Рафаэлла Сантос, сестра нападающего "ПСЖ" Неймара, резко отреагировала на баннеры в адрес брата, которые болельщики французского клуба вывесили во время матча 1-го тура Лиги 1 против "Нима" (3:0).

- Вы ничтожные люди, без него вы ничего не выиграете, ублюдки, - написала Сантос в Twitter.

Однако, как сообщает AS, позже девушка удалила запись. Фанаты французского клуба призывали Неймара покинуть "ПСЖ" и позже завалили Twitter девушки гневными комментариями.

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