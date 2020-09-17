Бернат может пропустить около полугода из-за травмы

Защитник «ПСЖ» Хуан Бернат получил серьезную травму, сообщает GFFN.

По информации источника, 27-летний испанец рискует пропустить около полугода. Футболист был заменен в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Франции. Главный тренер парижан, Томас Тухель заявил, что у игрока, предположительно, серьезная травма колена.

В сезоне-2020/21 Бернат провел за «ПСЖ» 3 матча и не отличился результативными действиями.