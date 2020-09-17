Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Бернат может пропустить около полугода из-за травмы

10:57
Теги:

Защитник «ПСЖ» Хуан Бернат получил серьезную травму, сообщает GFFN.

По информации источника, 27-летний испанец рискует пропустить около полугода. Футболист был заменен в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Франции. Главный тренер парижан, Томас Тухель заявил, что у игрока, предположительно, серьезная травма колена.

В сезоне-2020/21 Бернат провел за «ПСЖ» 3 матча и не отличился результативными действиями.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир