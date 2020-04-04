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Бенедетто считает, что Кавани нужно переходить в «Бока Хуниорс»

4 апреля 2020, 12:53
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Нападающий «Марселя» Дарио Бенедетто считает, что форварду «ПСЖ» Эдинсону Кавани следует принять предложение «Бока Хуниорс». Контракт 33-летнего уругвайца с парижским клубом истекает ближайшим летом.

— Все уругвайцы, конечно, разные, — сказал Бенедетто в своем Instagram, общаясь с подписчиками. — Кавани настоящий бомбардир, он умеет обращаться с мячом, на многое способен. Это полноценный форвард. Думаю, он может преуспеть в «Боке» и проявить себя.

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