Бенедетто считает, что Кавани нужно переходить в «Бока Хуниорс»

Нападающий «Марселя» Дарио Бенедетто считает, что форварду «ПСЖ» Эдинсону Кавани следует принять предложение «Бока Хуниорс». Контракт 33-летнего уругвайца с парижским клубом истекает ближайшим летом.

— Все уругвайцы, конечно, разные, — сказал Бенедетто в своем Instagram, общаясь с подписчиками. — Кавани настоящий бомбардир, он умеет обращаться с мячом, на многое способен. Это полноценный форвард. Думаю, он может преуспеть в «Боке» и проявить себя.